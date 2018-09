LECCO – Sabato 15 settembre 2018, in contemporanea con il “Memorial Bossini-Tentorio” ci sarà l’Open day per la “Scuola rugby” del Rugby Lecco. L’idea della società lariana è quella di avviare l’attività delle formazioni più giovani – dalla U6 fino alla U12 – in concomitanza col torneo per rafforzare il legame tra giovanili e prima squadra.

Gli allenamenti saranno aperti a tutti, soprattutto a quei bambini e ragazzini che volessero provare questo energico sport. L’orario di inizio è fissato per le ore 15.30 sui campi 2 e 4, con conclusione alle ore 17.30. A seguire merenda per tutti i partecipanti.

“Costruiamo un percorso sportivo ed educativo peri nostri giovani giocatori che ha come primo obiettivo quello di divertirsi, giocare e stare insieme – dichiara Massimo Bonaiti, coordinatore della Scuola rugby – che li educhi al rispetto e alla convivenza, principi base del rugby, e contemporaneamente li faccia sognare di giocare un giorno nella nostra prima squadra. La Scuola rugby è un ampliamento del progetto minirugby che portiamo avanti da tempo. Ora daremo maggiore fornza alla dimensione educativa e svilupperemo percorsi tecnico-sportivi più strutturati, lavorando in sinergia col Progetto Scuola del club”

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet ufficiale della società o la pagina Facebook.