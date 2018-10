LECCO – Fervono i preparativi per il classico appuntamento con le regate autunnali targate Canottieri Lecco: i prossimi due fine settimana saranno animati dalla sesta edizione dell’Interlaghina Optimist e dalla 44esima del Campionato Invernale Interlaghi.

I primi a partire saranno i più giovani timonieri della classe Optimist: un centinaio quelli attesi in città il prossimo 20 e 21 ottobre, di età compresa tra i 9 e 15 anni, pronti a sfidarsi per il Trofeo dedicato quest’anno al Panathlon Club Lecco, in occasione del suo mezzo secolo di storia.

Sono stati Giuseppe ‘Baffo’ Banfi e Gaetano Papa ad entrare nel merito delle due competizioni sabato mattina, durante la presentazione ufficiale dell’evento presso la Canottieri Lecco.

“Organizzare eventi di questo genere non è mai facile – ha detto il ‘Baffo’ – da quando le redini sono nelle nostre mani abbiamo deciso di caratterizzare le due regate, per valorizzarne soprattutto l’aspetto sportivo e legarle a qualcosa di concreto. Su quest’onda lo scorso anno il ricavato delle due competizioni è andato all’associazione Flying Angel, che si impegna per permettere ai bambini gravemente malati di volare negli ospedali specializzati per essere curati. Grazie al nostro lavoro abbiamo permesso ad una bimba, Sarah, di tornare a camminare: un’emozione davvero grande e che ci rende orgogliosi”.

Anche quest’anno le due regate avranno un risvolto benefico e, di più ancora, promuoveranno l’importante battaglia contro l’inquinamento dell’acqua: “L’acqua è il nostro elemento come velisti – ha detto Gaetano Papa – ma è anche l’elemento più prezioso che abbiamo a disposizione e che caratterizza questo territorio”. Proprio di recente la Canottieri Lecco ha firmato la Charta Smeralda con la One Ocean Foundation, che impegna tutti i soci a non inquinare l’acqua con plastica e altri rifiuti.

E proprio l’acqua sarà la tematica della serata aperta a tutti in programma per il prossimo giovedì 25 ottobre presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco, promossa dalla Canottieri. “L’acqua dei naviganti oggi minacciata irrimediabilmente dalla plastica?” il titolo della serata alla quale prenderà parte anche il velista Dario Noseda, autore della prima traversata dell’Oceano Atlantico a bordo di una Star. Oltre al documentario di Noseda verrà proiettato il video “Pietro Vassena e il suo C3 batiscafo dei record”.

Tornando alle regate, il fine settimana dell’Interlaghina vedrà la tradizionale sfilata dei giovanissimi skipper per le vie del centro (a partire dalle 17.15): attesi come ogni anno anche i velisti della Yatch club di San Pietroburgo in Russia, legati a Lecco da un solido gemellaggio sportivo. Non mancherà un momento conviviale con il Panathlon Club Lecco, partner dell’iniziativa: “La partnership con questa regata è storica per noi – ha dichiarato il presidente Riccardo Benedetti – noi vogliamo rappresentare lo sport del territorio, fair play, disabilità e giovani sono i nostri tre punti forti. Il legame con la Canottieri è sempre più forte, grazie al presidente e nostro socio Marco Cariboni siamo riusciti a spostare la nostra sede proprio qui, dove lo sport di Lecco è nato. Siamo contenti e onorati che quest’anno il premio Interlaghina sia al Panathlon Lecco, buon vento a tutti!”.

Le gare partiranno alle 13, sabato 20, e dalle 8 domenica 21. In quest’ultima giornata si terrà anche il Campionato Zonale (V prova). Le premiazioni sono previste alle 14.30.

Nemmeno il tempo di riprendere fiato e dopo una settimana sarà la volta del 44° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Canottieri Lecco. La regata si terrà come sempre nel Golfo di Lecco e sarà presieduta da Marco Cariboni, presidente della Canottieri: “44 anni sono davvero tanti, e sono soddisfatto di vedere questo continuo impegno nel portare avanti un appuntamento così importante per la città. Grazie a Baffo e a Gaetano per aver dato nuova linfa alle due regate, grazie a Fulvia e Renato per il preziosissimo lavoro, grazie ai velisti che ogni anno partecipano numerosi. Continuiamo su questa strada, non molliamo”.

78 ad oggi gli iscritti all’Interlaghi, divisi in queste: J24, H22, Platu 25, Meteor, Orza 6, Orc A, B e C. Le prove saranno un massimo di sei, tre al giorno, con la possibilità di una prova di scarto dopo averne disputate quattro. Si comincerà sabato 27 ottobre, alle 8.30, con la prima prova, cercando di sfruttare il Tivano (vento da Nord). Poi si continuerà nel pomeriggio con la Breva. Alle 19 l’apericena “Chef Alberto” per i regatanti. Domenica si riprenderà alle 8.30, seguiranno le premiazioni alle 14.30.

Alla presentazione erano presenti anche il sottosegretario regionale Antonio Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecco Pasquale Del Gaudio, il neo assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello e il questore Filippo Guglielmino.

“Questa manifestazione contribuisce a dare lustro a Lecco e al territorio – ha dichiarato Nigriello – ogni edizione è meglio della precedente, ce lo dicono i numeri e l’entusiasmo dei velisti e di chi assiste alle regate. Grazie a chi si impegna con costanza per permettere tutto ciò, e complimenti”.

