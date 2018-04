LECCO – Il Lecco vince la sua ultima gara casalinga della stagione con una rimonta contro la Romanese, ultima in classifica con solo 11 punti. Al termine della gara mister Tacchinardi è contento per aver chiuso in bellezza, anche se restano il rammarico per i playoff e i dubbi sul futuro della squadra.

“C’erano tutte le insiedie per cadere in un trabocchetto – commenta Tacchinardi – a fine primo tempo mi sono arrabbiato, era comprensibile che mancasse l’energia, ma non sarebbe stato giusto per nessuno concludere con una sconfitta. Nel secondo tempo ho provato in tutti i modi a dare una scossa alla partita, mancava quella scintilla, non sapevo come fare per dare una scossa ai miei ragazzi e ho provato a farmi buttare fuori. Non volevo mancare di rispetto all’arbitro, gli ho chiesto scusa, ma alla fine la mia espulsione è servita”.

A fine partita Tacchinardi è stato calorosamente salutato da tutto il pubblico presente allo stadio.

“Il saluto di questo pubblico mi ha ripagato di tutta la fatica – confessa il tecnico – ho detto ai tifosi che per me questo campionato lo hanno vinto loro, vedo che qui c’è tanto entusiasmo per ripartire, in questo progetto ho messo tutto me stesso e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi ha dato questa gente”.

Le parole di Tacchinardi suonano quasi come un addio e il vicepresidente Angelo Battazza lo interrompe prontamente: “Perchè parli al passato? L’anno prossimo sei ancora qui con noi”.

L’allenatore risponde: “Io parlo del presente e aldilà di tutto voglio ringraziare per l’affetto che mi è stato dato. Per il resto vedremo se parlando col presidente si potrà trovare un punto di incontro perchè per vincere bisogna remare tutti dalla stessa parte e fare un salto di qualità. Bisogna fare le cose semplici non passare da ‘faccio un castello’ a ‘rompo la casa’ perchè questa è una piazza che può tritarti, serve grande equilibrio. Non nego di essere stato contattato da altre società (Crema e Pro Patria Ndr), ma prima di prendere accordi con altri voglio capire se ci sono le condizioni per restare qua”.

In conferenza stampa interviene anche Maurizio Gevi, medico del Lecco, che vuole togliersi un sassolino dalla scarpa per le diverse critiche ricevute nel corso dell’anno a causa dei molti infortuni di cui sono stati vittima i giocatori: “Sono vent’anni che sono nella Calcio Lecco e so cosa significa essere in una piazza come questa e ci tenevo a sottolineare che quello che è stato fatto è stato fatto con la massima collaborazione di tutti gli elementi della società, tutti hanno remato dalla stessa parte. E’ stato fatto il massimo e non sono mai state fatte maialate”.

“Lo staff medico del Lecco non ha uno stipendio – aggiunge il direttore generale Angelo Maiolo – sono qui a titolo gratuito e sono sempre stati disponibili lavorando con grande professionalità e la società non può che ringraziarli per tutto quello che fanno”.

La parola, poi, passa al capitano bluceleste Ivan Merli Sala che commenta: “Nei primi 20′ abbiamo preso due gol, complice anche la sfortuna, poi siamo riusciti a raddrizzare la partita. Tutto sommato questa è stata una stagione positiva e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, resta grande rammarico per i playoff, ma speriamo di ripartire più forti per riportare il Lecco il più in alto possibile”.

Francesco Luoni, invece, è orgoglioso di aver segnato la rete del pareggio: “Ringrazio Lele (Cavalli Ndr) per avermi messo una bella palla, sono felice del mio gol e soprattutto della vittoria, non avremmo meritato di concludere con una sconfitta in casa. Resta il dispiacere dei playoff, ma ci abbiamo provato fino alla fine…Ora abbiamo l’ultima trasferta e spero che da qui si parta a costruire qualcosa di importante per il futuro”

Nel finale il discorso torna su Tacchinardi, non è ancora dato sapere se resterà sulla panchina del Lecco nella prossima stagione, l’incontro con il presidente Paolo Leonardo Di Nunno è programmato nei prossimi giorni.

“Non penso che i dissapori di qualche settimana fa possano portare a un divorzio – conclude il dg Angelo Maiolo – il presidente ha voglia di restare a Lecco per fare bene, spero che lui e il mister si possano chiarire e mettere le basi per la prossima stagione”.

