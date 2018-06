BELLANO – Dopo aver concluso positivamente i Campionati Europei Classe Radial Under 19 in Ungheria nello scorso mese di Aprile (47esimo su oltre 160 iscritti), sua prima esperienze internazionale nella nuova categoria, Riccardo Colombo sale sul secondo gradino del podio nella 6^ regata Nazionale che si è tenuta a Bellano lo scorso weekend.

Il diciottenne velista tesserato per la Lega Navale Italiana di Mandello del Lario ed inserito nella Squadra Agonistica del Circolo Vela di Bellano non si è lasciato sfuggire l’occasione di gareggiare nelle acque amiche del nostro Lago. Con una regata sempre condotta nella zona alta della classifica e con 2 primi posti conquistati nelle qualificazioni, Riccardo entra al 4° posto nella Gold race (regata composta dai primi 60 della classifica). Nella prova di finale rimonta altre due posizioni conquistando così il 2° posto over all.

Soddisfatti i Presidenti dei due sodalizi Simonetta Martini e Marco Garrone. Non da meno l’allenatore Matteo Raveglia che ricorda anche il 5° posto assoluto nella medesima categoria e 1° femminile di Marta Zattoni ed il 3° posto di Beatrice Ini nella categoria Under 17 classe 4.7.

In vista della sua partecipazione ai campionati Mondiali Under 19 che si terranno a Kiel sul mar Baltico nel mese di Agosto Riccardo, che ha frequentato il Terzo anno del Liceo Scientifico Sportivo presso l’IMA – Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, utilizzerà le vacanze scolastiche per portare a termine il programma di preparazione atletica e di allenamento in acqua.