RIETI- Ma quanto sono stati bravi i giovani giallo blu manzoniani impegnati nel fine settimana ai campionati italiani in programma da venerdì a domenica sulla pista e pedane dello stadio Raoul Guidobaldi di Rieti con l’Atletica Studentesca Andrea Milardi in regia.

La copertina non può essere che per l’ostacolista Veronica Besana che non finisce di stupire, 13”59 in batteria e nettamente miglior crono ma ancora meglio nella finale corsa e vinta col nuovo primato personale di 13”43 secondo miglior crono di sempre in Italia sui 100hs per un Allieva e con ben sette migliori tempi nella top ten, trema il primato di Desola Oki che dal 2016 è fissato a 13”30, ma Veronica non si accontenta e va a doppiare il titolo con quello della 4x100m corsa assieme a Lisa Galluccio, Clarissa Boleso e Alessia Gatti che con 47”18 migliorano il loro precedente primato provinciale e successivamente nella giornata conclusiva sempre con lo stesso quartetto e nel medesimo ordine di partenza si prendono il bronzo nella 4x400m corsa in 3’55”47 e migliorano anche il record provinciale.

Medaglia di bronzo anche per la staffetta 4x400m maschile composta da Abenezer Mandelli, Lorenzo Gilardoni, Luca Charrouf e Mattia Papini capaci di portare il testimone al traguardo in 3’22”63 tempo che migliora di quasi 5” il vecchio primato provinciale che dal 1993 apparteneva al Gs Comense con 3’26”93.

Sfiora il podio col 4° posto Clarissa Boleso sui 400m corsi prima in 57”26 e nella successiva finale in 56”56 del nuovo primato personale, primati anche per Alessia Ippolito sui 3000m corsi in 10’47”16 che gli vale il 15° posto con la stessa atleta successivamente a partecipare anche ai 1500 corsi in 5’15”17 per il 54 ° posto, primato per Andrea Chiara Pozzi nell’eptathlon con 4466 punti buoni per l’8^ posizione con Greta Panzeri al 26° con 3533 ma con zero punti nel getto del peso per tre nulli, Marco Aondio si supera sui 1500m aggiornando il personale a 4’07” 68 e conquista un insperato 5° posto complessivo dopo aver vinto la seconda delle tre serie, per lui anche il 18° posto sui 3000m corsi vicinissimo al personale con 9’14”88 primati per Alessandro Rota sui 110hs corsi in 15”2 per il 19° posto, per Lorenzo Gilardoni sui 400hs corsi in 57”98 per il 16° posto e per Luca Sesti con 13,74 in qualifica e 13,46m in finale che gli danno il 9° posto, per lui anche il 34° posto nel lungo con 5,95m.

Gli altri risultati vedono Irene Masiero all’8° posto nel lungo con 5,36m dopo il 5,32m delle qualifiche, il 9° di Abenezer Mandelli sui 400m corsi in 50”57, l’11° di Mattia Papini sempre sui 400m corsi in 50”75, il 13° di Clelia Corti nel lancio del martello con 44,88m; il 16° di Mory Diop nell’alto con 1,85m con Sinka Soueido al 27° con 1,80m; al 17° conclude Alessia Gatti i 100m corsi in 12”34, Giulia De Ciuceis conclude al 19° posto l’asta con 2,95m; Leda Ronchetti nella 5km do marcia chiude in 28’19”24 in 20^ posizione, Camilla Valsecchi 21^ sui 2000sp corsi in 7’48”78 e 53^ sui 1500m corsi in 5’11”66, Lisa Galluccio 22^ sui 400m in 59”52, Elisa Nobili 39^ nel salto triplo con 10,57m.