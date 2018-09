PESCARA – Week end dedicato ai campionati italiani Assoluti di atletica quello appena trascorso, con l’Aterno Pescara a fare gli onori di casa: 785 atleti partecipanti alla 108^ edizione maschile e 89^ femminile.

Sedici atleti gialloblu e un lecchese in forza al Cs Aeronautica militare hanno cercato gloria allo stadio Adriatico G. Cornacchia. Subito soddisfazioni lecchesi già nella prima giornata dove Simone Cairoli, reduce dal 10° posto ai recenti campionati europei di Berlino nel decathlon, vira in testa dopo le prime cinque gare e già i tifosi pregustavano la conquista del titolo di campione italiano ma… purtroppo, come lo stesso atleta aveva anticipato nell’intervista post europeo, il riacutizzarsi del problema alla caviglia ha costretto il rappresentante dell’Atl. Lecco Colombo Costruzioni ad alzare bandiera bianca.

Si arriva sino alla terza e ultima giornata per vedere un gialloblu sul podio e ci riesce il campione italiano Promesse Giacomo Proserpio che nel lancio del martello si piazza al 3° posto con la misura di 67,21 metri battuto da Marco Lingua che vince il titolo in 73,95m e dall’aviere Simone Falloni argento in 69,74m.

Doppio quarto posto per Mattia Padovani, prima lo ottiene col primato personale dei 5000m corsi in 14’13”86 e successivamente sui 1500m con 3’48”25. In gara sui 5000m anche il valsassinese Michele Fontana con la canotta del Cs Aeronautica Militare che chiude con un pizzico di delusione solo al 6° posto 14’17”61.

Al 5° posto conclude la staffetta 4x400m femminile dopo aver fatto sognare i tifosi cambiando al 3° posto parziale all’ultima frazione: Federica Lega, Clarissa Bcleso, Bianca Pizzi e Sara Elena Bianchi Bazzi concludono in 3’48”84 a soli 1”81 dal bronzo. Due atleti al 6° posto: Julian Scutareanu con 2,08m nel salto in alto e Sara Elena Bianchi Bazzi nell’eptathlon con 4673 punti. Nella stessa gara c’è anche il 13° posto per Eleonora Villa con 4030 punti. 8° posto per Mattia Castellazzi nel getto del peso con 15,03m, sempre dal peso buone notizie con Silvia Crippa che riscrive il record sociale e si porta a 13,29m ottenuto in qualifica e 12,63m in finale che gli vale il 10° posto. Stesso piazzamento per Matteo Masetti nel lancio del giavellotto con 57,84m in finale e 60,56m in qualifica e per Alessandro Poletti nel decathlon con 5939 punti.

Tre atleti al 14° posto: Mattia Sottocornola sui 3000sp con 9’18”46 e, sempre nelle siepi ma al femminile, Francesca Annoni con 11’38”54, mentre Clarissa Boleso è 14^ sui 400m con 57”97. Al 17° posto conclude la 10km di marcia Viviana Valsecchi con 53’41”.

Una partecipazione che ha visto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni concludere al 6° posto la Coppa Italia maschile con 49 punti ottenuti da sei atleti, contro i 159 punti delle Fiamme Gialle (14 atleti), 113,5 dell’Aeronautica Militare (12 atleti), 107,5 delle Fiamme Oro Padova (10 atleti), 57 della Atl Studentesca Rieti Andrea Milardi (7 atleti) e 52,5 dell’Atl Vicentina (7 atleti). Al femminile i punti lecchesi sono stati 17 ottenuti con 3 atlete e valgono il 25° posto nella classifica dominata dal Cs Esercito con 152 punti (13 atleti) su Bracco Atletica 124,5 (16 atleti) e Cs Carabinieri sez. atletica con 92 punti (8 atleti).