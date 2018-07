AREZZO – Tre giorni di gare, tre volte in pista e altrettanti titoli per la lecchese Elena Fustella che in questo fine settimana ha partecipato ai campionati italiani Master aggiungendo tre perla alla lunghissima collana che ora è composta da 38 titoli italiani conquistati nella sua seconda carriera.

Correva già da ragazzina senza tuttavia raggiungere risultati eccelsi, ma da quando si è rimessa in gioco dopo la doppia maternità, un po’ per restare in forma, un po’ per seguire la figlia alle gare, per Elena i successi non sono mancati e non solo in campo nazionale. Nella sua bacheca ci sono anche titoli europei e medaglie mondiali sia individuali che a squadre.

Venerdì 29 giugno, nel tardo pomeriggio, parte la gara più lunga dei campionati, i 5000m e dopo 12 giri e mezzo di pista il distacco con le avversarie e abissale, Elena vince in 19’39”16 con la seconda classificata della SF55 a 2’25”. Cambiano giorno e distanza ma non il risultato, sabato pomeriggio sono i 1500m a vedere la rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni vincere in 5’21”13 con le avversarie che questa volta la tallonano da vicino ma devono comunque inchinarsi di nuovo. Domenica mattina, ultima fatica e questa volta l’eclettica Elena che spazia dai 5000m agli 800m, con 2’39”27 rimette le avversarie tutte in fila.

“Sono contenta di questi campionati, ho ottenuto il massimo, sto davvero bene e a settembre ho in programma il mondiale ad Alicante, sono in forma, speriamo di riuscire a tenerla ancora fino ai mondiali”.