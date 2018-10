OGGIONO – Un grande risultato per la giovane Camilla Corti, atleta dell’Asd Karate Okinawa Oggiono, che si è laureata vice campionessa europea.

La lecchese ha combattuto in Russia tenendo alti i colori della nazionale italiana nell’evento che ha visto in gara 17 nazioni e 1280 partecipanti. La giovane, ha partecipato alla trasferta con la nazionale Fik (Federazione Italiana Karate), al campionato europeo Iku di karate.

Nel singolo Junior -55 Kg si è classificata seconda: dopo aver sconfitto un’atleta rumena e due russe, nella finale si è dovuta piegare a una atleta rumena. Ottimo piazzamento anche nel combattimento a squadre dove, con due compagne, è giunta al terzo posto.

“Siamo contentissimi dei risultati che ha ottenuto, non ce lo aspettavamo – ha detto l’istruttore Fulvio Burini -. Forse proprio grazie all’importanza dell’evento è riuscita a tirare fuori tutta la grinta che aveva e non possiamo che farle i nostri complimenti”.

Camilla Corti, 18 anni, abita a Molteno e frequenta l’istituto Bachelet di Oggiono. E’ un’atleta dell’Asd Karate Okinawa Oggiono del Maestro Graziella Segatto.

“Questi risultati hanno creato molto entusiasmo, il morale è alto in vista dell’inizio della stagione con la prima delle quattro gare nazionali in programma il 25 novembre a Roseto degli Abruzzi – ha concluso l’istruttore Burini -. La speranza è quella di essere presenti con i nostri atleti al campionato del mondo che si disputerà in Brasile a ottobre 2019”.