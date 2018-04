LECCO – Vittoria e record sia al maschile che al femminile è finita con un successo la 7^ edizione della “Dieci chilometri del Manzoni”. A trionfare sono stati due atleti del Kania: James Murithi Mburugu e Vivian Jerop Kemboi. Polverizzati i record sia al maschile che al femminile con i nuovi tempi da battere che sono 29’39” e 34’37”.

Ben 420 i concorrenti al via: “Siamo contentissimi, anche il meteo ci ha dato manforte – ha detto il presidente del Gsa Cometa Ruggero Forni – Sia al maschile che al femminile, nonostante il vento, è stato stabilito il nuovo record, una prestazione eccezionale, non poteva andare meglio di così”.

La gara fino alla scorsa edizione veniva corsa a fine giugno il sabato pomeriggio: “La nuova collocazione nel calendario consente agli atleti di correre più al fresco migliorando così le prestazioni. L’unica cosa che bisognerebbe capire è quanta gente non ha partecipato a causa del ponte del 1° maggio, nonostante questo c’erano 421 concorrenti, è andata bene”.

Gsa Cometa sempre in prima linea: “Facciamo quello che possiamo. Sicuramente non è semplice organizzare gare in città, ma ormai siamo belli rodati. Finita la 10 Km del Manzoni la testa va già al Grignetta Vertical in programma sabato 9 giugno ai Piani Resinelli, ovviamente sono tutti invitati a partecipare”.

Per quanto riguarda la gara c’è poco da dire davanti. Gli atleti keniani sono partiti forte e sono arrivati forte facendo il vuoto alle loro spalle. Come al solito lo spettacolare anello sul lago da ripetere tre volte ha consentito ai numerosi spettatori di godersi tutti i passaggi sul traguardo. Ovviamente, dietro ai top runner, l’esercito degli amatori che con passione e fatica tengono vive queste manifestazione.

Arrivo in solitaria per James Murithi Mburugu (Run2gether) in 29’39”, seguito dai connazionali Paul Tiongik (Gp Parco Alpi Apuane) in 29’45” e Sammy Kipngetich (Atletica Saluzzo) in 30’03”. Al femminile, dietro alla vincitrice Vivian Jerop Kemboi (Atl. Saluzzo) 34’36”, la connazionale Lucy Liavoga (Run2gether) in 34’46”, terza l’italiana Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini) in 36’33”.

Prima della gara big tanto divertimento con la prova mini, una speciale corsa riservata ai bambini dai 5 ai 12. Una “vera e propria” lepre ha accompagnato i piccoli corridori nella loro gara che, nonostante la giovane età, non si sono risparmiati e hanno regalato spettacolo e divertimento.

CLASSIFICHE COMPLETE