LECCO – E’ andato alla Brianza Cernusco Merate il derby giocato in casa dei cugini della Luciano Manara. I gialloblù si impongono col risultato di 1-2. Continua a vincere e a stupire l’Aurora Olgiate che sul terreno amico batte 2-0 la Speranza Agrate. Vince anche il Barzago che rifila un 4-1 al Casati Arcore; un punto per la ColicoDerviese che impatta 1-1 in trasferta a Lissone.

Vittoria importante per la Brianza Cernusco Merate che espugna il “Figliodoni” di Barzanò grazie al gol in avvio di Ripamonti e alla marcatura del subentrato Parolini poco dopo la mezz’ora della ripresa. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Cavagna dagli undici metri.

Altra affermazione per l’Aurora Olgiate, che da neopromossa si trova ora al secondo posto della graduatoria con solo tre lunghezze di ritardo dalla capolista Vis Nova. A decidere il match contro la Speranza Agrate sono le marcature di Cogliati e Sala, entrambe nella ripresa.

Torna a vincere il Barzago che rifila un poker al Casati Arcore. Conti sblocca la contesa con una splendida rovesciata, poi una doppietta di Schiavano incanala i tre punti verso la formazione gialloblù. Mantellini accorcia su rigore ma Ansaldi allunga nuovamente.

Torna con un punto dalla trasferta di Lissone la ColicoDerviese, brava a recuperare una sfida che sembrava ormai persa. Al vantagio di Raimondo dal dischetto nel primo tempo risponde Agustoni a cinque minuti dal termine.