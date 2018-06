LECCO – Simone D’Anna è l’ultimo acquisto della Calcio Lecco per la stagione sportiva 2018/19.

Nato a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi il 24 maggio del 1990 e alto 1.80 metri, D’Anna esordisce in Serie D nelle fila del Casarano nella stagione 2009/10 con 10 reti in 27 presenze. L’anno successivo approda nel mondo dei professionisti in Serie C1 con la maglia del Gela e, in seguito, milita in Serie C2 con il Campobasso, il Catanzaro, il Fondi e l’Aprilia. Nel 2014/15 si trasferisce a Monopoli in Serie D e poi nella Cavese per due stagioni, nel Gravina e infine nel Team Altamura dove lo scorso anno gioca in totale 34 partite collezionando ben 10 reti e 6 assist.

Simone D’Anna è un esterno dal piede destro che gioca indifferentemente sia come ala destra per attaccare la fascia e crossare verso il centro; sia nel ruolo di ala sinistra per poter rientrare e calciare.