TORRE DE’ BUSI – In 160, nella giornata di Pasquetta, pronti al via a Torre de’ Busi per raggiungere la vetta di Valcava. A trionfare e tenersi stretto il primo posto della Valcava Vertical conquistato anche lo scorso anno è stato Fabio Bazzana (Valletudo – Serim) arrivato al traguardo in 38’31.4. Dopo di lui Giovanni Zamboni (Scais 3038) 39’05.6 e Luca Magri (A.S.D. Falchi Lecco) in 40’28.4.

Martina Brambilla: è suo il gradino più alto del podio femminile. L’atleta Vam Race è arrivata al Passo in poco più di 50 minuti.

La gara di corsa in montagna targata Evolution Sport Team, è giunta alla sesta edizione e con i suoi 4,5 chilometri e quasi 1000 metri di dislivello fra mulattiere e antichi sentieri si classifica fra le vertical più estreme e difficoltose del territorio. I partecipanti si sono radunati nella frazione di San Michele per poi raggiungere quota 1340 metri nel più breve tempo possibile.

La gara concorre alla classifica generale della terza edizione del Circuito Skyvertical Affari e Sport.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA: