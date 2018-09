MANDELLO – Si è concluso domenica sera il 3° Meeting Internazionale di Biliardo andato in scena presso il C.b.s. ‘La Dolce Vita’ di Mandello. 160 giocatori in rappresentanza di sei nazioni, di cui due extraeuropee (Argentina e Uruguay), e due settimane di sfide, per arrivare al gran finale che ha animato il fine settimana.

64 i giocatori selezionati al termine dei 52 gironi (5 giocatori per girone) di gara, 16 quelli che hanno avuto accesso alla finale di domenica, cominciata alle 17 e terminata poco dopo le 19.

Primo classificato del Meeting è stato Paolo Marcolin, categoria nazionale professionisti (Massè Sesto Calende), seguito dall’ “allievo” Sebastiano Gargiulo, fresco di ingresso in categoria nazionale. Terzo gradino del podio per Francesco Fattini, quarto per Michele Cosci, pisano.

Parole di soddisfazione sono state espresse da Maurizio Riviera, direttore di gara e organizzatore del Meeting: “Questo è un appuntamento sempre più sentito, a confermarcelo sono i numeri che nel giro di quattro anni sono letteralmente lievitati, da 64 iscritti a 160. Abbiamo ospitato i ‘big’ del biliardo internazionale sezione stecca cinque birilli e visto bellissime partite”.

Riviera ha voluto ringraziare i gestori de ‘La Dolce Vita’ Emanuele e Stefano Lo Coco, quindi il secondo direttore di gara Massimo Lombardi e gli arbitri, Carlo Corbetta, Francesco Gurioni, Antonio Iovane, Giuseppe Caristi e Enrico Zorloni.

Al meeting erano presenti anche il presidente della Federazione Italiana di biliardo sezione stecca Gabrio Volante e il presidente regionale Stefano Gilardo, “a riprova che questo torneo è di riferimento nel mondo del biliardo” ha sottolineato Riviera. “Ci piacerebbe molto coinvolgere gli studenti, quest’anno per poco non ci siamo riusciti ma il prossimo anno vorremmo portare a Mandello una tappa del campionato studentesco. Per questo vorrei ringraziare di cuore il Comune di Mandello per il sempre attivo supporto alle nostre iniziative e si è attivato anche sul fronte scolastico. Non resta che darsi appuntamento al prossimo anno!” ha concluso.