DESIO – In attesa della presentazione ufficiale di domenica 30 settembre, la Gimar Lecco batte un colpo ed espugna il campo dell’Aurora Desio di coach Fabrizio Frates, squadra che i lecchesi affronteranno anche durante il campionato.

Il primo quarto è tutto di marca Gimar. I lecchesi partono subito in quinta e bruciano i rivali, ritrovandosi sul punteggio di 13-22 al decimo minuto. Dopo l’azzeramento del punteggio sono i desiani a rendere la pariglia, vincendo il secondo quarto 21-13.

Nella ripresa la Gimar porta a casa la terza frazione (18-22) e chiude in pareggio l’ultima (18-18), per un complessivo 70-74 a favore dei blucelesti.

La squadra di coach Antonio Paternoster ha evidenziato le solite difficoltà al tiro da oltre l’arco – 20% complessivo – ma ha ritrovato un ottimo Caceres. L’argentino, che ha iniziato in ritardo la preparazione, ha giocato la sua miglior gara in maglia bluceleste, chiudendo con venti punti, sette rimbalzi e 2/2 da oltre l’arco. Doppia cifra anche per Alberto Cacace – sedici punti con un perfetto 6/6 da due – e per Luigi Brunetti, che ha chiuso a quota undici.

“Le prestazioni continuano a crescere – dichiara coach Paternoster a fine gara – quello di questa sera è stato un ottimo test, contro una squadra bene allenata. Adesso pensiamo all’esordio di settimana prossima.”

AURORA DESIO – GIMAR LECCO 70-74

PARZIALI: 13-22, 21-13, 28-22, 18-18.

LECCO: Favalessa n.e, Teghini 8, Caceres 20, Myers 2, Molteni 2, Chinellato, Brunetti 11, Cacace 16, Rattalino 7, Di Prampero 9. All. Paternoster.