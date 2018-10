LECCO – Al termine del primo intervento, durante la conferenza stampa di domenica scorsa alla Canottieri, il presidente Antonio Tallarita aveva chiesto un aiuto alle persone presenti, invitando a farsi avanti per contribuire alla crescita societaria. “Insieme si può”, disse.

Lo stesso slogan è comparso oggi nella campagna abbonamenti che i dirigenti della Gimar hanno aperto, in vista dell’esordio casalingo di domenica prossima contro San Vendemiano.

La formazione bluceleste ha creato quattro pacchetti: quello VIP, che garantisce posto riservato e comprende le gare di Play Off, quello Intero, quello Family – riservato ai familiari dei ragazzi del settore giovanile – e quello Ridotto, per ragazzi dai 14 ai 17 anni e per chi ha compiuto almeno sessantacinque anni. I prezzi variano da 150 a 60 euro per tutte le quindici partite casalinghe.

Per tutti gli abbonati alla stagione 2018/19 della Gimar saranno previsti degli sconti nei negozi convenzionati, tra cui l’Old Wild West.

L’ingresso singolo alle partite sarà di 8 euro, 5 il prezzo ridotto.