LECCO–Nella meravigliosa cornice dell’Hotel Griso e alla presenza di ospiti illustri – su tutti il presidente del comitato provinciale della FIP Fausto Degrada e lex giocatore e procuratore Vittorio Gallinari – la Gordon Olginate ha presentato ufficialmente la stagione 2018/19.

Dopo il video introduttivo, l’Addetto Stampa Alberto Casati ha lasciato la parola al neo presidente Fausto Chiappa e al Direttore Sportivo Fabio Ripamonti.

“Devo ringraziare Fabio per il mio coinvolgimento – ha dichiarato il massimo dirigente olginatese – il mio obiettivo è far crescere questa società come struttura. Dobbiamo potenziare il settore giovanile, vorrei avere una squadra in ogni categoria.

La parola poi passa a Ripamonti, che riparte dalla scorsa stagione per introdurre quella nuova. “Lo scorso campionato abbiamo avuto un epilogo sfortunato, ma anche molti aspetti positivi che ci hanno inorgoglito. Il bilancio ritengo sia stato positivo, confermato dai tanti attestati di stima ricevuti da tutt’Italia. Adesso dobbiamo pensare al nuovo corso, riorganizzare la società e intraprendere un percorso tecnico durevole. Per questo motivo ho contattato coach Meneguzzo e creato un progetto che possa essere nelle sue corde.”

Proprio il coach monzese illustra i motivi per cui è venuto alla Gordon. “Sono rimasto impressionato, ho trovato uno staff di persone appassionate e con grande voglia di fare. Andrò in campo per dare il massimo e ripagare la fiducia che hanno nel mio lavoro.”

L’allenatore ha poi presentato tutti i giocatori che faranno parte della rosa di Serie B, partendo dal capitano Matteo Marinò. Lui e Marco Tagliabue sono gli unici giocatori senior confermati, ed entrambi hanno espresso sentimenti di rivalsa per come si è conclusa la scorsa stagione.

Prima di passare all’eccellente buffet finale Alberto Casati ha presentato tutti gli sponsor che assisteranno la NPO in questa ennesima avventura, a partire dalla Gordon, al quinto anno come main partner, come confermato dal dirigente Giancarlo Trizzullo.

La chiusura è stata affidata al Presidente e al Direttore Sportivo, parlando degli obiettivi stagionali. Già detto di quelli societari – potenziamento, lavoro sui giovani e sulle strutture – Fabio Ripamonti ha illustrato quelli sportivi. “Vogliamo essere una squadra autorevole, che possa ottenere il meglio dal talento che ha. Dobbiamo puntare in alto, giocando una pallacanestro divertente e migliorando di partita in partita. L’obiettivo è quindi una salvezza, con lo sguardo puntato verso l’alto.”