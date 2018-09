MILANO – La Gordon Olginate chiude il suo ciclo di amichevoli contro una vera e propria corazzata, l’Urania Milano che aveva già castigato la Gimar al Bione, all’inizio della preparazione bluceleste.

La sfida di inizio stagione serve per testare le ultime soluzioni, offensive e difensive, in vista dell’esordio di campionato di settimana prossima. Essendo nello stesso girone la Gordon e l’Urania Milano mascherano un po’ le carte, ampliando la rotazione a tutto il roster. Gli olginatesi non sfigurato per nulla nel primo tempo, vincendo il primo quarto di quattro punti e, dopo l’azzeramento del punteggio, perdendo il secondo di due.

La Gordon inizia la ripresa con due punti “virtuali” di vantaggio, ma ben presto Urania mette le marce alte e, approfittando di qualche esperimento di coach Meneguzzo, chiude il terzo quarto sul punteggio di 19-6. L’ultima frazione è vinta ancora dai milanesi, ma solo al fotofinish (15-13). Urania concluderà il match, sommando i quattro quarti, con una vittoria di undici punti.

Da segnalare, in maglia Gordon, l’esordio di Mirko Carella, un’ala di quasi due metri che la formazione olginatese ha in prova. Esordio positivo, vedremo se le parti giungeranno alla firma di un contratto per la prossima stagione.

“Dopo un primo tempo alla pari, nel terzo quarto è venuta fuori tutta la nostra inesperienza, mentre loro hanno mostrato i muscoli. Per tre quarti però abbiamo giocato alla pari, quindi sono soddisfatto di quello che ho visto. In ogni caso c’è molto lavoro da fare, commettiamo ancora troppe ingenuità” ha dichiarato coach Meneguzzo a fine partita.