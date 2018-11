COLICO – Quarta vittoria consecutiva per la Luciano Manara di mister Corti che questo pomeriggio, nella gara valida per il recupero dell’ottava giornata d’andata del campionato di Promozione, ha espugnato l’ostico terreno di gioco della ColicoDerviese col risultato di 1-0. Per i ragazzi di Cavalli, imbattuti fino a domenica scorsa, si tratta invece della seconda sconfitta in quattro giorni dopo il ko interno dell’ultima giornata arrivato per mano di un’altra lecchese, l’Aurora Olgiate.

La gara giocata in riva al Lario viene decisa dal colpo di testa da tre punti del classe 2000 Zaccarino, giunto nelle ultime battute di un match non certo spettacolare ma ricco di intensità e agonismo. La ColicoDerviese recrimina per un palo colpito da Scotti nel primo tempo e per una clamorosa occasione da rete non sfruttata da D’Agostino nella ripresa.

Per contro la Luciano Manara ottiene tre punti di carattere che, dopo un’inizio di stagione molto difficoltoso, la proiettano ad un solo punto dalla zona play off e a due lunghezze dal secondo posto. Domenica i bersaglieri scenderanno in campo a Barzago, per un’altro derby tra lecchesi, mentre i lariani faranno visita al Casati Arcore.