LECCO – Erano tantissimi nonostante la pioggia: una ‘marea blu’ che ha invaso le strade di Lecco quella della PolimiRun 2018, con oltre mille partecipanti per questa “winter edition”.

Ben 700 studenti dell’ateneo lecchese, insieme a ex alunni, docenti, simpatizzanti e semplici sportivi si sono dati appuntamento alle 10 al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano per questa grande manifestazione che contribuisce alla raccolta fondi per le borse di studio del Politecnico, oltre a rappresentare un momento di aggregazione, sport e promozione del territorio.

Si tratta della prima corsa trail organizzata dal Politecnico di Milano: un totale di 10 chilometri che si svolge su un percorso misto stradale e sterrato, tra le montagne lecchesi, con dislivello di 410 mt e pendenza massima del 36%, risalendo dalla zona dell’ateneo verso Germanedo, per giungere al Santuario della Rovinata fino al Ponte della Tenaglia, quindi la discesa per fare ritorno in città.

A dare il benvenuto ai partecipanti è stato il prorettore Manuela Grecchi, alla presenza dell’assessore allo Sport, Roberto Nigriello e del consigliere comunale Filippo Boscagli.

Puntuali alle 10 sono partiti gli atleti della PolimiRun competitiva, rivolta agli agonisti (tesserati Fidal e ai titolari di Run card) e pochi minuti dopo è stato dato il via alla gara non competitiva che ha registrato una grandissima partecipazione.

Tutti gli atleti sfoggiavano la bella divisa tecnica e blu del Polimi, tranne qualche simpatica eccezione, ovvero un trio di studenti scozzesi, rigorosamente in kilt. Con loro alla partenza anche “Leonardo”, il leone mascotte del PolimiSport.

Super ospiti della gara sono stati però gemelli Dematteis, Bernard e Martin, campionissimi della corsa in montagna e vincitori anche della sfida della PolimiRun. Sono stati proprio i due fratelli a tagliare per primi il traguardo allestito nel piazzale dell’ateneo. Li ha seguiti a poca distanza Aymond Henri. La vincitrice al femminile è stata invece Lavinia Possenti; completano il podio Ilaria Lanzani e Francesca Prodi.

Per le premiazioni hanno raggiunto il Politecnico anche il sindaco Virginio Brivio e l’assessore regionale Antonio Rossi.