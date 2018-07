LECCO – E’ iniziata venerdì 20 luglio la nuova stagione della Polisportiva Rovinata, che ripartirà dal campionato di Terza Categoria.

Dopo l’esperienza in Seconda , i ragazzi agli ordini di mister Torri (confermato) si apprestano ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo: il gruppo è composto fondamentalmente dagli stessi giocatori dell’anno precedente, anche se purtroppo alcuni elementi che avevano contribuito alla promozione della stagione sportiva 2016/2017 e hanno partecipato al campionato di Seconda categoria non ci saranno più (Vittorio Bergamini e Mattia Ceruti, che per motivi personali smetteranno di giocare, mentre Andrea Natalicchio si è trasferito al Real Borgogna in Seconda categoria).

Allo “storico” gruppo dei giovani che provengono dal vivaio della Polisportiva, si aggiungeranno i seguenti nuovi innesti: Riccardo Gilardi (attaccante), Gabriel Gjoni (centrocampista) e Davide Sinopoli (attaccante), tutti provenienti dalla Juniores; Alessandro Frusca, centrocampista proveniente dal Civate.

Anche lo staff dei dirigenti è sostanzialmente quello dello scorso anno: insieme a mister Torri, ci saranno Daniele Colombo (collaboratore dell’allenatore) e Maurizio Bertarini (preparatore dei portieri); Marco Colombo e Alberto Guarnaroli gli accompagnatori ufficiali; Salvatore Pruiti Ciorello e Gianfranco Perucchini i guardalinee.

“Obiettivi della prossima stagione? Sicuramente proseguire nella politica di valorizzazione dei giovani del vivaio della Polisportiva, nella speranza di poter ripetere la trionfale stagione del 2016/2017, coincisa con la promozione in Seconda Categoria. Inoltre, l’obiettivo che da sempre contraddistingue la Polisportiva Rovinata: crescere attraverso lo sport, attraverso il divertimento e la creazione di una squadra che sia innanzitutto un gruppo di amici, in cui ognuno ha il proprio ruolo e trova la propria realizzazione personale”.