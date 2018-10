VALMADRERA – Lunedì sera il cinema teatro di Valmadrera era affollatissimo per la presentazione di tutta l’ attività 2018/19 della Polisportiva Valmadrera.

Il presidente Antonio Monti ha aperto la serata ricordando la grande scommessa di quest’ anno, i lavori del campo in sintetico e come in primavera si festeggerà il 45 traguardo della fondazione della società.

Poi la presentazione di don Isidoro Crepaldi , nuovo Parroco, presente con don Tommaso, che ha interloquito con i ragazzi delle squadre più piccole per ricordare il valore fortemente educativo di tutto lo sport.

Antonio Rusconi, assessore allo sport del Comune, ha portato il saluto del sindaco e dell’ Amministrazione Comunale e ha evidenziato come la Poli sia la società che si prende cura del maggior numero di minori a Valmadrera per una sana pratica sportiva.

Alberto De Pellegrin vicepresidente del Comitato per il campo in sintetico ha anzitutto evidenziato come i lavori sono partiti, si sta mettendo allo stesso livello il campo da parte di Limonta e poi partirà la parte finale . Ha ricordato la necessità di nuove risorse con donazioni, prestiti infruttiferi e voucher .

TUTTE LE SQUADRE DELLA NUOVA STAGIONE