PAGNONA – Partenza spostata a Gallino, causa frana che interrompe ormai da mesi la circolazione sulla strada che da Pagnona scende a Dervio, per la Rampegada, la classica corsa sia podistica che in mountain bike che porta gli atleti sulle pendici del monte Legnone (precisamente all’Alpe Campo).

Nutrita la partecipazione alla gara non competitiva podistica che ha visto al traguardo ben 160 atleti di cui 34 al femminile. Inizio gara lanciato da Giuseppe Molteni (Atl Desio) che precedeva di pochi metri Roberto Dimiccoli (Us San Maurizio), col passare dei tornanti però da dietro rinviene Eros Radaelli (Falchi) che va a vincere in 37’42” lasciandosi alle spalle Fabio Rizzi (Ca Lizzoli) che supera a sua volta la coppia di battistrada fermando il cronometro a 37’52”. Tiene la terza posizione Molteni che conclude in 38’14” con Dimiccoli che chiude al 4° in 38’53”. Seguono in 5^ posizione Alessio Rigamonti (Osa Valmadrera) 39’46”; in 6^ Luigi Pomoni (Premana) in 40’03”, in 7^ Paolo Beria (Falchi) 40’31”, in 8^ Massimiliano Corti (Taem Pasturo) in 41’20”; in 9^ Franco Zanotti (Darietto Team) in 41’52” e a concludere la top ten in 10^ posizione Valerio Tagliaferri (Pol Pagnona) in 42’54”.

Al femminile la vittoria va alla rappresentante della Vam Race, Martina Brambilla che sale in 46’13” seguita da Elena Tagliaferri (Pol Pagnona) in 47’13” e da Maria Gianola (Cs Cortenova) a completare il podio in 54’13”, seguono al 4° posto Fabrizia Bertoldini (Premana) in 54’25” e al 5° Daniela Gilardi (Sev Valmadrera ) in 55’53”.

Sulle due ruote il più lesto a salire è stato ancora una volta il Falco, Davide Trincavelli con il suo 38’16”, subito dietro in 38’27” Andrea Melesi con Lorenzo Vittori (Premana) a completare il podio in 38’35”, al 4° posto Massimo Colombo in 40’41” che precede di pochissimo Marco Acquistapace (Cortenova) con 40’45”, più ridotta la partecipazione sulle due ruote con 32 arrivati con 3 al femminile

Al femminile vittoria per Simona Beretta (Ridotti all’Osso) vince con 47’37” lasciando a poco meno di due minuti Paola Beri (Nordik Ski) che chiude in 49’22” con Oriana Pomoni (Premana) a chiudere il podio in 1h06’38”