RASURA – Davide Magnini e Denisa Dragomir pigliatutto nella 12^ edizione della International Rosetta Sky Race, gara di corsa in montagna con la quale ieri, domenica, si è chiuso l’ormai celebre Circuito La Sportiva.

L’atleta Salomon del Cs Esercito e la campionessa rumena di Hoka One One hanno cannibalizzato la bella gara della Valle del Bitto aggiudicandosi tutti i traguardi volanti e stabilendo i nuovi primati cronometrici della sky di Valgerola. Per Magnini un finish time di 2h03’43” (precedente record di Paolo Bert 2h09’16”), mentre Dragomir è riuscita a battere se stessa chiudendo in 2h30’39” (precedente record 2h34’15”).

Nella gara maschile al secondo posto il lecchese Daniel Antonioli (2h09’02”) e terzo Martin Stofner (2h10’34”). Nella gara femminile argento di giornata per Daniela Rota (2h48’26”), mentre sul terzo gradino del podio è salita Viktoria Piejak (2h52’11”) – CLASSIFICA GENERALE –

Ad aggiudicarsi il Circuito La Sportiva Mountain Running Cup il capitano del Team Crazy Idea Gil Pintarelli (5° assoluto alla Rosetta Sky Race) e al femminile l’ “ambassador” La Sporitva Daniela Rota (2^ al traguardo della Rosetta). Sul podio di circuito anche Martin Stofner e Viktoria Piejak secondi e Daniel Antonioli e Annelise Felderer terzi.

Circuito composto da 6 gare, 3 regioni, 9700m di dislivello, 133km e oltre 70 finisher sono i numeri del circuito più smart dell’estate. Un challenge che prima di fare scalo in Valgerola ha visto andare in scena con numeri da record Trentapassi Skyrace (Bs), Ledro SkyRace (Tn), Skylakes (Vi), Stava Mountain Race (Tn) e San Fermo Trail (Bs).

Tanti i lecchesi che sono stati premiati nelle rispettive classifiche di categoria del Circuito: Giovanna Cavalli (Sev Valmadrera), Paolo Piloni (Osa Valmadrera), Maurizio Bellati (As Premana), Fausto Rizzi (As Premana), Ottavio Fazzini (As Premana), Luigi Pomoni (As Premana), Ada Codega (As Premana), Claudio Tagliaferri (Polisportiva Pagnona), Vasiliska Nastrut (Team Pasturo), Andrea Fazzini (Cs Cortenova).

Tra i finisher: Daniel Antonioli (C.S. Esercito), Mario Casanova, Matteo Lombardini e Lorenzo Colombo del Team Lecconotizie, Daniele Bortolotti (As Premana), Andrea Fazzini (Cs Cortenova) e Diego Panzeri.

Di seguito l’elenco completo dei Finisher: