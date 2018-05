LECCO – Dopo il successo della 50^ edizione del torneo Sant’Angelo che si è svolta la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, altro appuntamento calcistico in quel di Laorca con la seconda edizione del torneo 12 Ore in programma per sabato 23 giugno.

Alla regia gli Amici di Laorca che dopo l’ottima riuscita della prima edizione dello scorso anno, ripropongono la maratona calcistica che si terrà sul campo dell’oratorio San Giuseppe di Laorca.

Il torneo è aperto a tutti i giocatori (tesserati Csi e Figc) a partire dai 16 anni compiuti (anno 2002) in poi. Per iscriversi c’è tempo fino al 13 giugno, mentre venerdì 15 giugno sempre all’Oratorio di Laorca si effettueranno i sorteggi.

La quota di iscrizione è di 100 euro più 10 euro di cauzione da versare il giorno del sorteggio. In palio i trofei alle prime 4 squadre classificate, più i premi speciali per il miglior portiere e il miglior giocatore scelti tra le finaliste. In occasione del torneo è previsto un servizio bar con cucina.

Per info e iscrizioni Mandola (3803263935), Ermanno (3393923093)