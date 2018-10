LECCO – Continua il magic moment della neopromossa Aurora Olgiate che sbanca anche il “Cavalier Ferrario” di Merate facendo suo il derby contro la Brianza per 1-0. Ora i giallorossi sono ad un punto dalla capolista Vis Nova Giussano. Altra formazione in grande spolvero è la ColicoDerviese, terza con solo un punto in meno dell’Aurora, che ha rifilato un secco 4-0 al Basiano. Tre punti anche per il Barzago, capace di imporsi in quel di Concorezzo per 2-0. Pareggio senza reti infine per la Luciano Manara, di scena in casa del Biassono.

Quarta vittoria consecutiva per l’Aurora Olgiate che oggi ha sbancato il terreno di gioco della Brianza Cernusco Merate, grazie ad un gol su rigore di Raba al 14′. Se l’Aurora gode per la vittoria e per l’ottimo momento la Brianza si trova in una posizione di classifica che certo non la può soddisfare date le ambizioni di un campionato da protagonista.

Campionato di vertice al quale ambisce anche la ColicoDerviese, che quest’oggi ha regolato in casa il Basiano con le reti nel primo tempo di Pasquinelli (34′) e di Mattaboni (41′), cui sono seguite nella ripresa quelle dello stesso Mattaboni (55′) e di Lionelli (65′).

Seconda affermazione consecutiva poi per il Barzago, che grazie ad una doppietta firmata da Conti nella ripresa ha superato in trasferta la Concorezzese.

Complice la classifica ancora molto corta, in questo momento Aurora Olgiate, ColicoDeriese e Barzago si trovano rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto della classifica, ad un punto di distanza l’una dall’altra.

A chiudere il quadro il pareggio a reti bianche della Luciano Manara in casa del Biassono. Bersaglieri che muovono la classifica ma che restano in terz’ultima posizione al pari del Menaggio.