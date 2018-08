LAVARONE- Sabato è la dolzaghese Carlotta Bonacina, che difende i colori assieme al fratello Michele della Raschiani Tri Pavese nella complessa specialità del triathlon nell’olimpico a Lavarone, a vedere tutte le avversarie inchinarsi grazie alle 2h38’44” ottenute al termine delle tre frazioni, 1,5km a nuoto 21’02”, 40km in bici 1h33’05” e 9,5km di corsa in 43’16”, alle sue spalle Eva Serena argento in 2h39’02” e Renate Forstner bronzo in 2h43’56”.

Grande soddisfazione traspare dalle parole della vincitrice “ Sabato ho fatto il mio primo olimpico e ho vinto! Sono riuscita a prendere un buon distacco a nuoto di 1’45 per poi fare tutta la gara in testa. Gara molto dura per il dislivello presente sia nel percorso ciclistico sia podistico ma sono molto soddisfatta”.

Bene anche Michele Bonacina che con 2h17’26” chiude al 7° posto nella gara vinta da Alessandro Degasperi in 2h08’12”.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che Michele è di novo in pista e domenica lo fa sulle strade vicino casa col triathlon sprint di Valmadrera, 750m a nuoto, 20,750m in bici e 5km a piedi.

Il lecchese lotta contro tre avversari argentini e alla fine è proprio uno di loro a tagliare vittorioso il traguardo, Luciano Franco Taccone trionfa in 58’11” con Michele in ottima seconda posizione in 1h00’05” e con Nicolò Fontana a completare il podio in 1h00’47” .

“Dopo aver gareggiato sabato a Lavarone nell’olimpico, ieri ho fatto lo sprint di Valmadrera e sono arrivato 2º – spiega – Sono uscito 3º dall’acqua e siamo andati via in bici in 4, io e tre argentini, poi siamo scesi in 3 dalla bici e Taccone è andato via subito di corsa e io sono riuscito ad aggiudicarmi la seconda posizione!”