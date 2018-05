MARIANO COMENSE – Grande prestazione di squadra delle Allieve gialloblu a Mariano Comense. Impegnate lo scorso week-end nella prima fase del campionato di società, staccano il punteggio record di 13751 punti, seconde in Lombardia dietro alla sola corazzata Bracco che attualmente ha totalizzato 13850 punti.

A Livello Nazionale per ora le nostre sono al 6° posto, guida la classifica parziale l’Atl Rieti Andrea Milardi con 14499 puinti, seguita da Toscana Atl Empoli con 14124 punti, Atl Vicentina con 14030 punti, FF GG G. Simoni con 13909, Bracco e Lecco. Per le nostre si profila la finale per la conquista dello scudetto tricolore. Per poter entrare in classifica le squadre dovevano coprire almeno 14 gare differenti e totalizzare un massimo di 18 punteggi, le gialloblu hanno coperto tutte le gare dell’intero programma (20) e quindi a termine hanno potuto scartare i punteggi più bassi.

Individualmente ci sono state 5 vittorie: Clarissa Boleso sui 400m in 57”58 (853 punti), Elisa Pastorelli sui 3000 con 10’38”92 (769 punti), Veronica Besana al successo sui 100hs in 13”54 secondo miglior crono nazionale di sempre e record provinciale di categoria, Chiara Andrea Pozzi nel getto del peso con 12,85m (720 punti) e la staffetta 4x100m composta da Amand Apie Morelle Colo, Alessia Gatti, Lisa Galluccio e Veronica Besana che portano il testimone al traguardo in 48”01 (938 punti).

Anche due secondi e quattro terzi posti per completare i podi della due giorni di gare. Salgono sul secondo gradino Alessia Gatti sui 100m corsi in 12”39 (849 punti), Clelia Corti con 49,53m (795 punti) nel lancio del martello; sul gradino più basso del podio concludono Camilla Valsecchi i 2000sp corsi in 7’42”03 (696 punti), Giulia De Ciuceis con 3.20m (744 punti) nel salto con l’asta, Elisa Nobili con 10,91m (604 punti) nel salto triplo e Leda Ronchetti con 28’25”89 (692 punti) i 5 km di marcia.

Di seguito tutte le altre lecchesi presenti a Mariano. 100m: 10^ Amand Apie Morelle Colo 12”87, 20^ Elisa Gecchele 13”07, 23^ Giorgia Mameli13”12 (Cernuschese), 48^ Federica Marelli 13”86 (Cernuschese), 54^ Ilaria Marelli 14”01 (Cernuschese), 70^ Gaia Mameli 14”45 (Cernuschese), 74^ Gaia Rossi 14”63 (Merate). 200m: 29^ Elisa Gecchele 27”39, 31^ Giorgia Mameli 27”54 (Cernuschese). 400m: 44^ Letizia Perego 1’10”25, 47^ Alessia Lollini 1’12”47. 800m: 11^ Camilla Valsecchi 2’26”33. 1500m: 4^ Elisa Pastorelli 4’54”14. 3000m: 6^ Alessia Ippolito 11’23”49. 100hs: 22^ Elisa Nobili 18”42. 400hs: 4^ Greta Panzeri 1’07”04. Alto: 14^ Marta Canali 1,40m. Lungo: 11^ Jennifer Negri 4,89m, 12^ Veronica Besana 4,87m, 20^ Ilaria Marelli 4,79m (Cernuschese), 23^ Federica Marelli 4,76m (Cernuschese), 44^ Gaia Mameli 4,30m (Cernuschese), 45^ Valeria Moro 4,30m, 53^ Alessia Lollini 4,05m. Triplo: 14^ Jennifer Negri 9,72m. Peso: 9^ Clelia Corti 9,89m, 13^ Maria Cristina Santacroce 8,79m (Merate). Disco: 4^ Andrea Chiara Pozzi 3,62m; 9^ Lucia Valenti 26,06m. Giavellotto: 9^ Marta Canali 27,86m; 15^ Lucia Valenti 21,80m. 4x400m: 4^ Lisa Galluccio, Andrea Chiara Pozzi, Martina Rusconi, Clarissa Boleso 4’09”08.