LECCO – Un sabato diverso è quello che hanno passato tutti i giocatori del settore giovanile della Gimar Basket Lecco, iniziato alle tre del pomeriggio e conclusosi ben oltre le sei.

Ad aprire la giornata sono stati i piccoli atleti del minibasket. Poco dopo le tre sono scesi in campo i pulcini e gli scoiattoli, disputando diversi giochi a squadre. A seguire è stato il turno di aquilotti ed esordienti, che si sono sfidati in un torneo quattro contro quattro a metà campo e in una gimkana. A sorpresa, per le finali del torneo, le squadre sono state rinforzate dai giocatori della Serie B, trasformando il quattro contro quattro in un intenso cinque contro cinque.

La giornata è stata chiusa dai ragazzi del settore giovanile, dalla U13 fino alla U15. Divisi in squadre, i giovanissimi atleti del Basket Lecco hanno disputato diverse gare di tiro e pure delle partite a metà campo, sempre con la complicità dei cestisti della prima squadra.

La festa di Natale del Basket Lecco è stata anche un’occasione conviviale alla quale hanno partecipato tutti i dirigenti della società lariana, organizzando una meravigliosa merenda per tutti grazie alla collaborazione dei genitori presenti alla festa.

A fine giornata i ragazzini del settore minibasket sono tornati a casa con un piccolo regalo, un pensiero da mettere sotto l’albero di Natale, degna conclusione di un pomeriggio di festa.