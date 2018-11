PALAZZUOLO SUL SENIO – Da oggi il runner premanese dell’AS Premana Fausto Rizzi, senatore del Giir di Mont, è diventato anche un cinghiale doc. Suo il secondo posto nella 60 km del Trail del Cinghiale che si è corsa oggi, sabato, a Palazzuolo sul Senio in provincia di Firenze.

Il forte atleta premanese, che nelle scorse settimane zitto zitto si è preparato sulla lunga distanza, ha sfoderato una pregevole prestazione chiudendo la lunga gara con il tempo di 8h 2′ 44”, dietro solamente ad Alessio Giancola (Asd Mountain Lab) primo assoluto con il best time di 7h 37′ 58”. A chiudere il podio con il tempo di 8h 05′ 01” Donatello di Sante del Parks Trail Promotion.

Ma i lecchesi giunti al traguardo sono stati in totale 8, Rizzi incluso, diventando anche loro dei cinghiali doc. Sempre nella 60 km al traguardo Cesare Molteni (2Slow) con il tempo di 9h52” che ha fatto suo il 19° posto assoluto; quindi, Adriano Pomoni (AS Premana) 10h 27′ che ha ottenuto il 28° posto, mentre Francesco Crespi (2Slow) 10h 31′ ha chiuso al 29° posto.

Nella 30 km (32 effettivi) Giovanni Gianola (AS Premana) ha chiuso in 4h 22′, Michele Feriti (3Life) ha terminato la sua gara in 4h 56′, mentre Reffaele Lele Pomoni (AS Premana) ha fermato le lancette del crono sul tempo di 5h 27′.

In gara nella 18 km, categoria aspiranti cinghiali, c’era anche Sandra Tenderini che ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h 50′. Per il gruppo lecchese non ci sono dubbi, vista la performance, lo spirito e la tenacia dimostrate nonostante il tempo avverso e il fango, che ha impegnato oltre modo tutti gli atleti, anche Sandra è da considerarsi a tutti gli effetti una chinghialotta.