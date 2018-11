LECCO – Vince e convince il Lecco nella gara d’anticipo della dodicesima giornata di campionato, giocata al “Rigamonti-Ceppi” contro il fanalino di coda Borgaro Nobis. I blucelesti si impongono sui piemontesi, nel più classico dei testa coda, col largo risultato di 6-0. Mercoledì i ragazzi di Gaburro torneranno di nuovo in campo nell’insidiosa trasferta di Savona: partita valevole per il recupero della settima giornata, rimandata lo scorso 28 ottobre a causa del maltempo.

La gara vede il Lecco partire subito col piglio giusto. Al 9′ Moleri si inserisce coi tempi giusti su un cross di Lisai ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio. Gli ospiti rispondono con un calcio piazzato di Menabò che si spegne di poco a lato, con Safarikas comunque in controllo della traiettoria.

L’equilibrio in ogni caso regge per poco perchè al quarto d’ora il Lecco mette la testa avanti: Capogna approfitta di uno svarione della retroguardia del Borgaro e trafigge Galante per l’1-0. Passano solamente cinque minuti e i lariani marcano anche il raddoppio. Ad andare a segno è ancora Capogna, nell’occasione servito alla grande da D’Anna.

Ma non è finita qua perchè al 24′ Merli Sala mette a segno il tris, che di fatto chiude il match con più di un’ora d’anticipo. Al 31′ sale poi in cattedra Draghetti che cala il poker, su assist ancora una volta di D’Anna. Un attimo prima dell’intervallo D’Anna cerca anche la gloria personale ma viene fermato dal legno.

Nella ripresa la furia bluceleste non accenna a placarsi e il festival del gol prosegue. Al 54′ Lisai inventa un grande assist di tacco per Draghetti, il quale non deve far altro che depositare la palla in rete. Tre giri d’orologio più tardi la coppia si ripete, con Draghetti che di testa realizza la propria tripletta personale.

I minuti restanti sono pura accademia e Gaburro ne approfitta per dare minutaggio ai giovani Silvestro, Poletto, Meneghetti, Di Bella e Calloni; gli ultimi due all’esordio stagionale in prima squadra. Poco prima del 90′ proprio i due subentrati Silvestro e Meneghetti combinano bene ma il palo nega la gioia del gol a quest’ultimo.

Si chiude dunque con un tennistico 6-0 l’anticipo casalingo contro il Borgaro Nobis. Il Lecco è ora atteso mercoledì pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14.30, dalla più complicata sfida di Savona, attuale terza forza del girone.