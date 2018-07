LECCO – La Lecco Basket Women ha aggiunto al proprio roster il talento di Maddalena Ranieri, figlia di “Bicio”, il factotum del Basket Costa Masnaga.

Ranieri ha iniziato a giocare a cinque anni nel Basket Costa, facendo tutto il percorso giovanile e poi scendendo in campo per qualche minuto in Serie B d’Eccellenza e in Serie A3. Dopo essersi diplomata, Maddalena si è trasferita prima a Bologna – scendendo in campo con la casacca del Castel San Pietro – e poi a Padova, dove ha ricoperto solamente il ruolo di istruttrice di Minibasket al Centro Minibasket Orfeo.

Dopo una pausa di cinque anni, la ventiquattrenne ha deciso di rimettersi le scarpette ai piedi. “Ho scelto la Lecco Basket Women su consiglio di Chiara Pozzi, che mi ha parlato benissimo della sua esperienza nell’ultimo anno. Mi ha raccontato di un ambiente tranquillo e una pallacanestro all’insegna del divertimento e della crescita personale. Il mio proposito di quest’anno è “togliere un po’ di ruggine”, divertirmi e uscire dal campo sempre col sorriso.”

Giustamente soddisfatto il presidente Benzoni. “Do il benvenuto a Maddalena, siamo contenti che abbia deciso di entrare a far parte della nostra squadra. Dopo il buon risultato della scorsa stagione abbiamo riconfermato l’intera rosa, e ora inseriremo un paio di giocatrici con l’obiettivo di raggiungere i Play Off per la serie C.”