LECCO – 891 atleti al via, di cui 357 per la gara da 11 km e 534 per quella ‘ridotta’ da 6 km: sono questi i numeri da record della 12^ edizione della Belee de cursa, la manifestazione podistica non agonistica organizzata dal GS Belledense nei rioni di Germanedo e Belledo.

La gara, premiata dal sole e da temperature quasi estive, è cominciata alle 9.15 con la partenza degli atleti della 11 km. A dare il via è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi, che ha poi corso a sua volta la gara da 6 km.

Giunta alla 12esima edizione la Belee de cursa si è riconfermato un appuntamento sentito e apprezzato per gli amanti della corsa e le famiglie. Il percorso si snoda tra i rioni di Germanedo e Belledo, con partenza dall’ex scuola materna “Fiocchi”.

