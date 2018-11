SAVONA – Dopo sei vittorie consecutive rallenta la corsa del Lecco, che viene stoppato sull’1-1 dal Savona nel recupero della settima giornata d’andata. Il pareggio porta i lariani in vetta alla classifica, dove raggiungono la Sanremese a quota 32 punti.

Il primo giocato in terra ligure è molto equilibrato. Trascorsi solamente due giri d’orologio Capogna chiama subito Fiory ad un intervento in due tempi. La risposta del Savona è immediata, con Piacentini che sfugge alla marcatura di Merli Sala ma trova l’attenta risposta di Safarikas.

Al quarto d’ora è di nuovo Capogna ad avere una grossa chanche; la punta lecchese incorna di testa da pochi passi ma senza incidere. Cinque minuti più tardi i blucelesti rischiano grosso in occasione di una mischia in area sviluppatasi da un corner.

Dopo la mezz’ora i padroni di casa aumentano la propria pressione e si rendono pericolosi prima con un colpo di testa di Garbini, poi in contropiede con Bacigalupo, ben arginato dalla coppia Merli Sala – Magonara. Al 40′ Segato calcia una punizione velenosa che attraversa tutta l’area senza che nessun compagno riesca ad approfittare della situazione; centoventi secondi dopo Piacentini spreca a porta praticamente vuota dopo un’incomprensione tra Safarikas e Merli Sala.

L’equilibrio, che regge per tutto il primo tempo, si spezza subito con l’avvio della ripresa. Al 49′ il Savona si porta in vantaggio grazie a Piacentini, che chiude un grande affondo sulla sinistra con uno splendido diagonale.

D’Anna prova subito a scuotere i propri compagni ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Fiory. Il gol subito manda in difficoltà i ragazzi di Gaburro che al 65′ rischiano di capitolare di nuovo. Malgrati nell’occasione è prodigioso nel salvare sulla linea di porta una conclusione dei liguri da corner.

Il tecnico lariano prova allora a cambiare le sorti del match mandando in campo prima Silvestro per Moleri e poi, in rapida sequenza, Lella per Pedrocchi e Draghetti per D’Anna. Le sostituzioni danno nuova linfa al Lecco che al 76′ riesce a pareggiare i conti con un colpo di testa di Capogna, servito splendidamente da Lisai.

La panchina savonese risponde a sua volta con due sostitizione mentre Gaburro inserisce anche Poletto per l’autore del pareggio lariano Capogna. Nel finale non si registrano nuove vere occasioni da rete ed entrambe le squadre si accontentano del pareggio.

Il punto odierno permette al Lecco di restare imbattuto e di agganciare in vetta la Sanremese. Tra meno di due settimane le attuali capoliste del Girone A di Serie D si troveranno una di fronte all’altra al “Rigamonti Ceppi” per il big match della quattordicesima giornata d’andata.