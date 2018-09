OGGIONO – Il Rugby Oggiono Club serra le fila ed è pronto per aggiungere nuovi talenti. La società creata da Vinicio Pellegrino ha organizzato ben due open day per sabato 8 settembre 2018, in luoghi e orari diversi.

Il primo, in ordine di tempo, è quello che si svolgerà presso il Centro Sportivo Giacinto Facchetti di Garbagnate Monastero, con inizio alle ore 14.00. Dalle ore 16.00 in poi sarà possibile partecipare all’altro open day organizzato dalla società brianzola: l’appuntamento è presso l’Oratorio San Filippo Neri e Sant’Agnese di Oggiono. Potranno scendere in campo bambini e bambine che abbiano compiuto almeno quattro anni.

Gli appuntamenti con l’Oggiono Rugby Club non finiscono certamente qui. Settimana prossima ci saranno due nuovi incontri, dedicati ai bambini mezzani e grandi della scuola per l’infanzia. Martedì 18 settembre presso la palestra delle scuole medie di Galbiate – inizio ore 16.30 – mercoledì e venerdì presso la palestra della scuola elementare di via Peslago a Oggiono, stesso orario d’inizio.

La stagione agonistica per i giovani rugbisti in verde inizierà venerdì 14 settembre alle ore 18.00 sul campo di Ello. Convocati tutti i ragazzi della U8, U10 e U12.

Per ulteriori informazioni si può chiamare Vinicio Pellegrino al numero 351.95.28.760 o inviare una email all’indirizzo info@oggionorugby.com.