DARFO BOARIO TERME – Si fa terribilmente complicato il cammino dell’Olginatese nel girone B di Serie D. La classifica al termine della decima giornata d’andata dice che i bianconeri hanno raccimolato solamente un punto, frutto del pareggio nella gara interna giocata contro il Legnago Salus, penultima forza del campiontato.

Anche questo pomeriggio, sul campo del Darfo Boario, l’undici di Boldini è incappato in una nuova sconfitta, la seconda consecutiva con il risultato di 1-0.

In terra bresciana i bianconeri hanno disputato una buona gara, mantenendo per diverse fasi il pallino del gioco ma mancando ancora una volta nei momenti topici. Il gol che condanna l’Olginatese alla nona sconfitta in campionato giunge al quarto d’ora della ripresa e lo firma Lauricella dagli undici metri. Tanto basta al Darfo Boario per ottenere l’intera posta in palio; per la formazione lecchese questa nuova sconfitta è invece un altro colpo difficilissimo da digerire lungo il sempre più complicato cammino che porta verso la salvezza.

Domenica i bianconeri torneranno a giocare in casa contro il Caravaggio, con l’obiettivo di riuscire a smuovere una situazione già disperata. Dando infine uno sguardo alle giornate in calendario prima del giro di boa, le sfide salvezza contro Villafranca Veronese, Ambrosiana e Scanzorosciate sono a tutti gli effetti appuntamenti fondamentali per entrare almeno in zona play out.