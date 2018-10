OLGINATE – Perde nuovamente l’Olginatese, battuta sul terreno di casa dal Pontisola col risultato di 4-3. Per i bianconeri si tratta della sesta sconfitta in sette gare e a questo punto la panchina del tecnico Delpiano appare sempre più traballante.

La gara si mette subito in salita per l’Olginatese, con i bergamaschi che alla prima vera occasione da gol ne approfittano. Al 10′ Capelli è il più lesto a risolvere una mischia scaturita da un calcio d’angolo infilando alle spalle di Radaelli. La reazione dei bianconeri è affidata ad un colpo di testa di Cristofoli, il quale insacca ma in posizione di furigioco.

L’Olginatese comunque è viva e continua nel proprio incedere: al 20′ N’Guessan è bravo nell’andare in pressione sulla difesa ospite, a rubare palla e a depositarla in rete dopo aver saltato anche Pennese. Un gran gol che vale l’1-1.

Il Pontisola però quando accelera fa male e così al 38′ si riporta in vantaggio con un tiro potente di Vitali dopo un bell’appoggio dell’ex Atalanta Ferreira Pinto.

Nella ripresa gli ospiti trovano anche la terza rete al 62′ quando Ruggeri, imbeccato davanti a Radaelli, non sbaglia. I ragazzi di Delpiano rispondono con una grande azione palla a terra ma, prima Pennese salva alla grande, poi il palo nega la gioia del gol a Cortesi.

La gara si chiude al 75′ con Recino che in contropiede realizza il poker. I padroni di casa comunque non mollano e accorciano con Cristofoli, il quale all’83’ si procura e trasforma un rigore. Dopo cinque minuti Andriuoli, ben servito da Cedric anticipa tutti in area realizzando il gol della speranza. La rimonta però non si completa e l’Olginatese resta così sul fondo della graduatoria in solitaria.

OLGINATESE 3 – PONTISOLA 4: 10′ Capelli (P), 20′ N’Guessan (O), 38′ Vitali (P), 62′ Ruggeri (P), 75′ Recino (P), 83′ rig. Cristofoli (O), 88′ Andriuoli (O).