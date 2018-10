SESTO SAN GIOVANNI – Costa carissimo il finale di gara al “Breda” di Sesto San Giovanni all’Olginatese. I bianconeri vengono puniti da un gol di Guccione all’86’ e da quello di D’Antoni nel recupero. In precedenza Fabiani aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Bertani.

L’avvio di gara è tutto della Pro Sesto che in più di un’occasione va al tiro rendendosi pericolosa. Radaelli però è sempre molto attento e reattivo, sventando tutte le minacce portate dai padroni di casa. Il gol è comunque nell’aria e arriva al 42′, dopo un rimpallo favorevole al limite dell’area olginatese che favorisce Bertani, il quale non si lascia sfuggire l’occasione e calcia per l’1-0.

Nella ripresa la partita è molto più equilibrata. I ragazzi di Delpiano si fanno vedere alla conclusione nell’ordine con Fabiani, N’Guessan e Capellupo. Il gioco dell’Olginatese cresce d’intensità e viene premiato al 71′, dopo che Cristofoli serve ottimamente Fabiani che va a segno con un colpo di testa sul secondo palo.

All’80’ l’Olginatese ha la palla buona per il vantaggio: Andriuoli crossa perfettamente per Cristofoli, il quale di testa sfiora il legno. Come spesso accade in questi casi al gol del possibile vantaggio segue la rete avversaria: a quattro minuti dallo scadere la Pro Sesto imbastisce una grande azione che libera al tiro Guccione per il 2-1. Nel recupero, D’Antoni cala anche il tris.

PRO SESTO – OLGINATESE 3-1: 42′ Bertani (P), 71′ Fabiani (O), 86′ Guccione (P), 93′ D’Antoni (P)