SONDRIO – Dopo sei sconfitte consecutive l’Olginatese torna a far punti col pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Sondrio. I ragazzi di Boldini restano sempre sul fondo, ora a quota due punti, ma se non altro muovono la classifica in vista dello spareggio salvezza di domenica prossima contro il Villafranca Veronese, terz’ultimo con 8 punti.

Gli spunti degni di nota sono davvero pochissimi nel primo tempo giocato in terra valtellinese. Il Sondrio ci prova dalla dsitanza senza comunque creare grossi problemi a Iali, sul fronte opposto Tommaselli devia un calcio di punizione, con la palla che termina di poco a lato.

Nella ripresa invece l’Olginatese gioca meglio e crea prima una buona occasione con Compagnone, poi si rende pericolosa con una punizione di Mureno, deviata in angolo dall’estremo difensore di casa. Al 75′ Iali resta a terra dopo uno scontro in uscita con un avversario, l’azione prosegue e Fabiani salva in modo prodigioso sulla linea di porta.

I padroni di casa passano comunque in vantaggio all’81’, quando Baggi va in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. I bianconeri però hanno la forza di reagire e all’86’ grazie a N’Guessan, fermato con le cattive in area di rigore, ottengono un penalty. Dal dichetto va Capellupo che sigla il pari. Un attimo prima dello scadere lo stesso Capellupo sfiora il gol da tre punti con un calcio di punizione.

Domenica prossima, come anticipato, l’Olginatese ospiterà il Villafranca Veronese: l’unico risultato a disposizione per i ragazzi di Boldini è la vittoria.