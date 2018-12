SANT’AMBROGIO VALPOLICELLA – E’ un’importante prova d’orgoglio quella offerta quest’oggi dall’Olginatese. I bianconeri sono riusciti a rimontare due reti all’Ambrosiana, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Greco.

Nel primo tempo i padroni di casa giocano meglio e, prima centrano la traversa con Scapini sugli sviluppi di un corner poi, approfittando di un errore della retroguardia olginatese, si portano in vantaggio al 41′ con un’incornata di Righetti, lasciato colpevolmente solo in area di rigore.

La ripresa si apre come peggio non potrebbe per l’undici di Boldini. Al 48′ Guanziroli commette un grave errore in disimpegno, Manconi ne approfitta e punisce Iali per il raddoppio.

L’Olginatese ha però il merito di non disunirsi e di reagire prontamente. Al 50′ il neoacquisto Moretti, ben servito da Cortesi, scavalca il portiere di casa in uscita e accorcia le distanze. A questo punto l’inerzia della gara cambia e, nonostante il cartellino rosso rimediato Greco, l’Olginatese sfiora il pareggio su punizione sia con Moretti che con N’Guessan.

La rete arriva comunqe al 79′ e porta la firma di Bignotti, bravo a sfruttare gli sviluppi di un calcio da fermo. A dieci minuti dallo scadere potrebbe anche arrivare il gol vittoria quando un’inzuccata di N’Guessan termina di un nulla a lato. Nel finale sale in cattedra anche Iali, che salva il risultato con un intervento decisivo.