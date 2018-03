LECCO – Anche quest’anno l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Ets-Aps di Lecco ha partecipato alla Stramilano, accogliendo l’invito del consiglio regionale dell’associazione stessa, e si adopererà per consolidare in futuro questo evento nel calendario annuale della sezione provinciale.

Queste le parole del presidente Andrea Sala: “Sono contento, visto che siamo una piccola realtà provinciale, della sempre numerosa partecipazione di soci e amici che ci accompagnano in questa bellissima giornata di allegria e sport, indispensabile attività per la socializzazione e integrazione. Sono soddisfatto anche, perché aderiscono ogni anno persone di ogni età”.

Silvano Stefanoni, referente provinciale e coordinatore della commissione regionale sport, tempo libero e turismo dell’Uici, ha aggiunto: “Condivido il pensiero del presidente Sala e considero molto importante la nostra presenza con tutte le sezioni della Lombardia a una manifestazione tanto famosa come la Stramilano per renderci visibili alla collettività come persone con disabilità visiva che desiderano vivere nello sport e nella quotidianità una cittadinanza attiva”.