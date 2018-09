MALGRATE – Tutto pronto in casa Accademia Aquilotti per la nuova stagione sportiva 2018/2019. Molti i bambini iscritti e tanti altri arriveranno per gli open day organizzati al palazzetto dello sport di Malgrate i prossimi sabato 8-15-22 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

In questi giorni potranno presentarsi bimbi nati negli anni 2009 -2010 e quelli per la categoria primi calci 2011-2012 e 2013, così potranno conoscere il mondo dell’Accademia e lo staff tecnico oltre che avere informazioni.

Il mondo degli Aquilotti non è solo rivolto alle fasce basse di età, abbiamo squadre delle annate 2006-2007-2008, che a breve inizieranno gli allenamenti di questa nuova stagione sportiva.

L’accademia Aquilotti è scuola calcio Milan riconosciuta ufficialmente dall’Ac Milan per il territorio lecchese, e pertanto anche quest’anno saranno molte le iniziative alle quali i bimbi e loro famiglie potranno partecipare, per esempio assistere alle partite casalinghe del Milan, giocare amichevoli con i pari età del Milan, partecipare a tornei del circuito rossonero della Milan Academy.

Lo staff tecnico degli Aquilotti è composto da istruttori Uefa B, laureati in scienze motorie, persone molto preparate e competenti, infatti per noi è molto importante prima di tutto sviluppare aspetti motori del bambino e parallelamente dare nozioni calcistiche. Lo staff tecnico ha svolto e svolgerà anche quest’anno corsi tecnici organizzati dal Ac Milan, direttamente presso il quartier generale del settore giovanile del Milan al Vismara.

Chi fosse interessato potrà presentarsi al palazzetto di Malgrate nelle giornate di open day, oppure contattare la segreteria degli Aquilotti.