GALBIATE – E’ ufficiale Manuel Locatelli vestirà la maglia nero verde del Sassuolo. Il centrocampista, classe 1998, cresciuto a Galbiate, ha infatti firmato un accordo con la squadra emiliana di De Zerbi sancendo l’abbandono del Milan.

Locatelli non è partito con la squadra in direzione Madrid, dove sarà impegnata a fronteggiare il Real, appunto per definire la trattativa, ormai sul tavolo da giorni. Alcune “incomprensioni” sarebbero alla base della decisione del giocatore di lasciare il Milan, che vi era approdato non appena maggiorenne nella stagione contro il Carpi nel 2015-2016.

Il primo gol del giocatore, orgoglio lecchese, era stato segnato proprio contro il Sassuolo, il 2 ottobre 2016 a San Siro, in un’indimenticabile rimonta 4-3.