LECCO – Circa 600 atleti, 500 nella agonistica e un centinaio per la promozionale di 14 chilometri, si sono presentati al via della Maratonina d’Autunno. Tempo clemente per i concorrenti che questa mattina, domenica, hanno atteso lo sparo dello starter arrivato puntuale alle ore 10.

Al termine dei 21,0975 ha tagliato il traguardo a braccia alzate Ahmed Nasef (Atletica Desio) che ha chiuso con il tempo di 1h11’36”, seguito dal compagno di squadra Tariq Bamaarouf a soli 3 secondi di distanza. Completa il podio Roberto Dimiccoli (Atl. San Maurizio) in 1h12’17”. Primo dei lecchesi, al 7° posto, Stefano Ripamonti del Gsa Cometa.

Al femminile il successo è andato a Sara Galimberti (Bracco Atletica) che ha chiuso con il crono di 1h18’31” facendo letteralmente il vuoto, dietro di lei con oltre 11 minuti di distacco Antonella Sirtori (Asl Cremella) in 1h30’07”. Sul terzo gradino del podio Simona Fazzini (Premana) in 1h30’23”.

Da segnalare anche gli oltre 100 iscritti alla promozionale di 14 km. A tagliare per primo il traguardo Fabrizio Pastori di Rescaldina, secondo Paolo Ratti di Rogeno e terzo Alessandro Vitari di Bellano.

Tanti i lecchesi che hanno preso parte alla corsa che presenta un tracciato decisamente bello dal punto di vista paesaggistico, la corsa infatti si svolge sulle sponde del lago di Garlate e Olginate regalando scorci suggestivi. Fortunatamente il tempo ha retto e Renzo Straniero, presidente della Spartacus Sports Events rilancia: “Nella prossima edizione dobbiamo raggiungere quota mille iscritti. E’ stata una splendida gara e il tempo ci ha graziati. Il percorso è piaciuto e l’adesione è stata ottima – ha precisato – un grazie di cuore ai volontari che dopo il maltempo dei giorni scorsi hanno messo l’ anima per garantire la riuscita della gara».

L’appuntamento con gli eventi firmati Spartacus tornerà domenica 13 gennaio con la Soft Trail a coppie di Annone Brianza.

CLASSIFICA MASCHILE

CLASSIFICA FEMMINILE

GALLERIA FOTOGRAFICA: