MANDELLO – Anche quest’anno il lago di Piediluco è stato la cornice della prestigiosissima regata internazionale alla memoria di Paolo D’Aloja, storico presidente della Federazione Italiana Canottaggio il quale, tra i tanti contributi che ha dato al movimento remiero italiano, ha scelto proprio Piediluco, che poi diventerà ufficialmente il centro di preparazione olimpica, come “quartier generale” dell’area tecnica nazionale.

Erano presenti ben 27 nazioni tra cui l’Italia che ha chiamato a difendere la maglia anche l’atleta in forza alla Canottieri Moto Guzzi Andrea Panizza e il consigliere Martino Goretti i quali l’hanno certamente onorata centrando la finale e regalando splendide prestazioni valenti per il primo 2 medaglie d’argento nella specialità del “4x” mentre per il secondo una medaglia d’oro nel singolo Pesi Leggeri e una di bronzo nel “4x”.

Chiamati invece a difendere in diretta televisiva la maglia societaria nella giornata di sabato sono stati Davide Comini e Simone Fasoli che l’hanno portata in alto salendo sul secondo gradino del podio nel 2- junior maschile, buona prova per Ilaria Compagnoni che ha raggiunto il 5° posto in finale del 2- junior femminile insieme a Beatrice Giuliani della Canottieri Milano.

Per la giornata di domenica, vista la caratura dei risultati, i 3 junior della Canottieri Moto Guzzi sono stati messi a disposizione dei tecnici federali che hanno sfruttato il momento per provare equipaggi improvvisati così da avere dati ulteriori su cui lavorare.

Precisamente Simone Fasoli è stato associato a Kuflyk Volodymyr (Savoia) e hanno raggiunto una bellissima medaglia di Bronzo, la nostra Ilaria Compagnoni è andata in scena con Rosa Lucania (Garda Salò) classificandosi al 5° posto assoluto, Davide Comini in coppia con Aniello Sabbatino (Stabia) invece non ha raggiunto la finale per poi raggiungere il 5° posto nella finale B.

Presenti sul campo di gara con la maglia della nazionale ungherese anche Adrian Juhasz che è arrivato a soli 11 centesimi dal podio sabato e ha vinto la finale B nel singolo senior domenica (era previsto il 2- ma il compagno di barca Adrian Bela è stato fermato da problemi fisici), vittoria in finale B di domenica anche per Dora Polivka e Eszter Kremer nel 2- senior che sabato hanno raggiunto il 5°posto nella finale A.

“I riscontri di questo importante weekend sono sicuramente molto positivi, non possiamo non notare le ottime prestazioni tutta la nostra squadra, i podi raggiunti dimostrano la competitività dei nostri ragazzi che, siamo sicuri, pensano agli appuntamenti più caldi della stagione continuando con i loro percorso di crescita continua e paziente che guarda come fine ultimo ai prossimi anni – spiegano dalla società – La nostra soddisfazione sappiamo che è anche quella del nostro sponsor Reale Mutua di Giuseppe Barlassina e della CEMB s.p.a. che ha sponsorizzato l’acquisto dell’imbarcazione con cui gareggiano Davide e Simone, siamo sicuri che vedere i loro marchi in onda su Rai Sport sia anche per loro motivo di orgoglio. Infine, non possiamo che ringraziare tutti gli atleti che continuano ad avere fiducia nel nostro sodalizio e gli allenatori che stanno svolgendo un lavoro straordinario che in queste occasione viene dimostrato.”

(foto di A. Minimao – canottaggio.org)