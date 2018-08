SANSICARIO – Doppia grande prestazione a Sansicario nella Coppa del Mondo di sci d’era, per la fortissima atleta valsassinese Antonella Manzoni in forza allo Valsassina Ski Team che domenica è salita sul terzo gradino del podio nel Gigante, mentre sabato ha sfiorato il bronzo, cogliendo un ottimo 4° posto.

Per Mattia Arrigoni un 7° posto nel SuperG ed un 10° posto nel Gigante, nulla da fare invece nella SuperCombi.

Bene anche gli altri atleti, con Marco Combi, anno 2000, 22° posto nel SuperG, 20° nella SuperCombi e 18° nel Gigante. Per Nicolò Schiavetti, anno 2001, 15° posto nel SuperG, 17° nella SuperCombi e 16° nel Gigante.

Per il prossimo fine settimana Marco e Nicolò saranno impegnati nell’ultima gara FIS che assegnerà la Coppa Junior, a Stitna Nad Vlari in Repubblica Ceca.

Luca Ruffinoni, in forza allo SC Lecco, domenica a Malga Rivetta ha vinto sia nel Gigante che nello Slalom conquistando il primo posto nella classifica generale FIS children under 14. L’attesa è per sabato e domenica 8 e 9 settembre a Tambre per l’assegnazione del titolo Talento Verde FISI. Sempre a Tambre l’8 e il 9 settembre lo Ski Team Valsassina sarà presente ai Campionati Italiani.

Infine, il 13, 14, 15 e 16 settembre a Sauris l’ultimo appuntamento per lo sci d’erba con le finali della Coppa del Mondo, con tutte le specialità.