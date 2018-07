LECCO – Podio importante per la tower runner Cristina Bonacina che, sabato scorso a Mosca, è giunta terza al termine dei 337 metri e 1703 gradini della Ostankino Television Tower. Davanti alla lecchese solo la polacca Wisniewska e l’americana Harris.

“Sono molto soddisfatta della mia prestazione. Era la mia prima volta a Mosca e vista la lunghezza della prova, che si addice alle mie caratteristiche di resistenza, ci tenevo a ben figurare – ha commentato a caldo la portacolori del Gp Talamona -. Ho dato veramente tutto quello che avevo nelle gambe e il podio va oltre le mie più rosee aspettative”.

La gara di Mosca faceva parte del circuito Towerrunning World Cup. Solo 15 giorni fa la Bonacina era stata comunque ancora protagonista in un’altra ascesa, quella nelle Filippine, a Manila, sulla Shangri La at the Fort, 1353 gradini suddivisi su 59 piani. Grazie al quinto posto conseguito, Bonacina consolida la sua seconda posizione nel Vertical World Circuit dopo 4 tappe.