OLGINATE – Torna la grande scherma giovanile al PalaRavasio di Olginate, grazie alla “regia” del Circolo della Scherma di Lecco.

Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 la società lariana organizzerà la Terza Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi (GPG) di scherma per tutte e tre le armi; per l’occasione verranno installate ben sedici pedane.

L’inizio delle sfide avverrà sabato alle ore 8.30 con gli Allievi/Ragazzi e le Giovanissime, entrambi impegnati nelle sfide di spada. A seguire, dalle ore 10.00 in poi, inizierà il torneo di sciabola femminile, sempre in categoria Giovanissime. Le prime sfide di fioretto avverranno dalle ore 13.00 in avanti, partendo dalle categorie Allieve/Ragazze.

Domenica le gare inizieranno sempre alle ore 8.30. Gli ultimi a scendere i pedana saranno i Maschietti del fioretto e i Giovanissimi della spada, che inizieranno alle ore 14.00.

Di seguito il programma completo.



Alla gara saranno iscritti oltre seicentocinquanta atleti, tra i dieci e i tredici anni, provenienti dalle migliori società di scherma lombarde. Sarà l’ultima prova valida – dopo quelle di La Spezia e Malnate – per guadagnare i punti per accedere al campionato italiano.

Il Circolo della Scherma di Lecco parteciperà con venti atleti, tra spada e sciabola, ma quasi tutti hanno già il pass in tasta. Le sorelle Maugeri, Michelangelo Poilini e Arianna Cantatore avranno la possibilità di lottare per il titolo regionale lombardo, essendo in ottima posizione di classifica dopo le prime due gare.

“Per noi è la prima volta che organizziamo un evento di tale portata – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – è sicuramente un vanto per la nostra società, ma speriamo di non fermarci qui e di dimostrare di essere in grado di ambire anche a gare più prestigiose, interregionali o addirittura nazionali.”