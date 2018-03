MAZZANO – Partita dominata dalla Calcio Lecco quella che si è disputata oggi, giovedì, sul campo del Ciliverghe Mazzano formazione bresciana che naviga nella parte bassa della classifica.

A risolvere il match (turno pre-pasquale del campionato di Serie D girone B) il gol di Draghetti al 17′ della ripresa, bravo a sfruttare un errore difensivo che gli ha permesso di ricevere palla in area e,da posizione defilata, è stato bravo a battere West Astuti l’estremo difensore di casa.

Un gol pesante, che vale tre punti colti lontano dalle mura amiche e che consento ai blucelesti di guadagnare il 6° posto in classifica complice la sconfitta della Virtus Bergamo per 3 a 2 in casa del Caravaggio con i bergamaschi che restano a 49 punti.

Tornando al match dei blucelesti, primo tempo che si è giocato praticamente a senso unico, con un gol annullato per fuori gioco ai ragazzi di mister Tacchinardi, una traversa colta su punizione da Cavalli e ancora, Mureno a farsi pericoloso dalle parti di West Astuti.

Nella ripresa, è ancora il Lecco a gestire il gioco, trovando al 17° il pertugio giusto con Draghetti che vale il gol dell’1 a 0. Ciliverghe Mazzano che nel secondo tempo si fa pericoloso in un paio di occasioni, con Nava protagonista quando a tu per tu con l’avanti di casa, neutralizza un tiro ravvicinato salvando porta e risultato.

Per i ragazzi di mister Tacchinardi una partita giocata decisamente bene e un risultato meritato che consente di muovere la classifica e tagliare con il sorriso la colomba. pasquale.

CILIVERGHE MAZZANO: West Astuti; Cazzaago, Zucchini, Minessi, Andriani, Minelli, Ragnoli, Vignali, De Angelis, De Vita, Bitihene. In panchina: Poffa, Sanni, Daeder, Barwuah, Miglio, Comotti, Chinelli, Del Bar. All. Filippo Carobbio.

CALCIO LECCO: Nava, Luoni, Cavalli, Moleri, Bignotti, Scaglione, Mureno, Merli Sala, Cristofoli, Visconti, Draghetti. In panchina: Guagnetti, Mortara, Rabbeni, Meyergue, Ghidinelli, Corteggiano, Roselli, Petrilli, Caraffa. All. Alessio Tacchinardi.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Cristian Cortinovis di Bergamo e Stefano Barale di Torino).

Marcatore: Draghetti (L) al 16′ s.t.