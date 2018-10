LECCO – Grandissima affermazione del NibionnOggiono capace di rifilare in trasferta un secco 0-6 alla Vimercatese Oreno. Quello che alla vigilia era lo scontro di vertice tra la prima e la seconda della classe pende tutto a favore degli uomini di Commisso, che spazzano letteralmente via la squadra del duo Invernizzi-Jeda. Ottima prova anche per la CasateseRogoredo che sale al secondo posto dopo lo 0-2 rifilato alla Luisiana.

La partita di Concorezzo si sblocca al 26′, quando Isella di testa va a segno su un calcio d’angolo di Iori. Al 34′ arriva il raddoppio di Gambazza, bravo ad incrociare in rete su assist del solito Isella. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il tris di Curia, in gol al termine di un’ottima azione manovrata. La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione di gioco: il NibionnOggiono va subito all’attacco e al 52′ Iori cala il poker. Al 63′ arriva poi il gol di Bovis e all’80’ quello di Iori, che sigla così la propria doppietta personale.

Tre punti anche per la CasateseRogoredo che, dopo il successo di mercoledì sera in Coppa Italia sul campo dei bresciani del Breno, torna a far sul serio anche in campionato imponendosi con due reti in casa della Luisiana. La gara si sblocca al 61′, quando Fall realizza su assist di Manta. Il raddoppio giunge al 76′ e porta la firma del subentrato Cazzaniga.

NibionnOggiono che guida dunque in vetta con 13 punti; CasateseRogoredo seconda, in compagnia del Codogno, con 11 punti.