LECCO – Domenica da incorniciare per il NibionnOggiono che rifila un secco 3-0 alla Cisanese e sale in solitaria in vetta al girone B d’Eccellenza. Mezzo passo falso per la CasateseRogoredo, stoppata in casa sull’1-1 dal Codogno.

Al “De Coubertin” di Oggiono la gara si mette subito sui binari giusti per l’undici di Commisso: dopo solo quattro minuti di gioco infatti i padroni di casa si portano in vantaggio con Iori, il quale realizza dopo una bella combinazione tra Isella e Panzeri, con quest’ultimo a vestire i panni dell’assist-man. Dopo la rete subita la Cisanese non riesce a trovare la giusta reazione per rimettere in piedi la gara, tanto che al 16′ capitola nuovamente. E’ sempre Iori ad andare a segno, questa volta ben servito da Baldan. A questo punto la partita è tutta in discesa per il NibionnOggiono, che tiene bene il campo senza correre mai grossi rischi. La ciliegina sulla torta la mette Isella, in rete al 91′ su invito di Perego.

Niente terza vittoria consecutiva invece per la CasateseRogoredo che, nel giorno della presentazione delle squadre del settore giovanile alla presenza della bandiera milanista Franco Baresi, impatta 1-1 contro il Codogno. Al 15′ sono gli ospiti a portarsi in vantaggio, quando Arena trasforma un calcio di rigore da lui stesso conquistato. I biancorossi reagiscono e colpiscono un palo con Manta. L’occasione è il preludio del pareggio, perchè al 43′ Passoni va in rete ben smarcato a centro area da Fall. Nella ripresa entrambe le formazioni hanno almeno un paio di palle buone per segnare ma il risultato non varia più.